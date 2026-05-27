Bolu'da bayram mesaisi: Kurban keserken yaralanan 62 kişi hastanelik oldu

Şehir merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere müracaat eden 62 yaralı, sağlık personelleri tarafından tedaviye alındı. Yaralanmaların geneli kurban kesimi esnasında el ve kola gelen bıçak kesikleri şeklinde olurken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların ani tepkileri sonucu yaralandı. Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.