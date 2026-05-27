Bolu'da bayram mesaisi: Kurban keserken yaralanan 62 kişi hastanelik oldu

22:2027/05/2026, Çarşamba
Bolu genelinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim alanlarında yaşanan kazalar nedeniyle 62 kişi hastanelere müracaat etti. Bıçak kesikleri ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşların büyük bölümü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bolu’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesim alanlarında acemilik ve dikkatsizlik nedeniyle yaralanmalar yaşandı. Kesim sırasında yaşanan kazalardan dolayı gün boyunca acil servislerde yoğunluk oluştu.

Şehir merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere müracaat eden 62 yaralı, sağlık personelleri tarafından tedaviye alındı. Yaralanmaların geneli kurban kesimi esnasında el ve kola gelen bıçak kesikleri şeklinde olurken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların ani tepkileri sonucu yaralandı. Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.


