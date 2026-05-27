Bolu ve Sakarya’da iki ayrı kaza: Beş kişi yaralandı

19:4227/05/2026, Çarşamba
AA
Yaralılar, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Bolu’nun Göynük ilçesi ile Sakarya’nın Taraklı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Taraklı'dan Göynük istikametine seyreden M.İ. idaresindeki 34 YS 3224 plakalı otomobil, Ekinciler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan aynı aileden F.İ, A.İ ve Z.İ yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Geyve'den Taraklı istikametine seyreden M.A. yönetimindeki 34 MMA 515 plakalı otomobil ise Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Bariyere asılı kalan araçta bulunan H.A. ile Z.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


