Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

19:4926/05/2026, Salı
DHA
Çorum’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdurrahim Beygirci yönetimindeki 34 PHE 354 plakalı otomobil ile Serkan Pehlivan idaresindeki 19 UE 727 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Serkan Pehlivan ile yanında bulunan Serranur Pehlivan, Rukiye Garip ve Rabia Pehlivan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


