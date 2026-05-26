Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

16:1526/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Balıkesir
Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eroğlan Mahallesi, 9092 Sokak'ta meydana geldi. Edremit'ten Akçay yönüne giderken S.İ.’nin kontrolünü yitirdiği 34 CDV 155 plakalı otomobil, savrulup takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü S.İ. ile İ.İ. araçta sıkışırken, diğer 2 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bu kişilerden İ.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İ.İ.'nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemenin arından Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza ilişkin soruşturma sürüyor.





#Balıkesir
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?