Tokat’ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: Yaralılar var

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü İstanbul’a seyir halinde olan minibüs ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

1 /3 Kaza, Reşadiye ilçesi Bağdatlı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göreEsenyurt Belediyesi’ne ait otobüs, Ordu’nun Kabataş ilçesinde katıldıkları cenaze programının ardından İstanbul’a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

2 /3 Savrulan otobüs, yol üzerinde bulunan Baydarlı Belediyesi’ne ait itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.