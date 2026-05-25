Tokat’ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: Yaralılar var

20:4825/05/2026, Pazartesi
G: 26/05/2026, Salı
IHA
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü İstanbul’a seyir halinde olan minibüs ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye ilçesi Bağdatlı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göreEsenyurt Belediyesi’ne ait otobüs, Ordu’nun Kabataş ilçesinde katıldıkları cenaze programının ardından İstanbul’a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. 

Savrulan otobüs, yol üzerinde bulunan Baydarlı Belediyesi’ne ait itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

#Tokat
#Trafik kazası
#Yaralı
