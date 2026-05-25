Adıyaman'da bir otomobil park halindeki araca çarptı: Dört kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, H.E.B. yönetimindeki 63 AHP 265 plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.