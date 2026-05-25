Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda kurtuldular

Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda kurtuldular

18:5825/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular
300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular

Kars'ta seyir halinde olan sürücü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçta bulunan yolcu ve sürücü, uçuruma doğru ilerleyen araçtan kendilerini atarak kurtardı. Hafif yaralanan kişilere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde 300 metre yükseklikten dereye düşen araçtaki 2 kişi, atlayarak kurtuldu.


Kaza, Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyünde meydana geldi. Günindi köyünden Kağızman’a seyir halindeki aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçuruma doğru ilerleyen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, son anda kendilerini araçtan dışarı atarak ölümden kurtuldu. Kontrolden çıkan araç ise taklalar atarak yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Kaza
#Uçurum
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati