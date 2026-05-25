Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: Dört kişi yaralandı

18:5725/05/2026, Pazartesi
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana gelen kazada midibüsün, belediyeye ait itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildiği bildirildi.

Ordu'daki cenazeden dönenleri taşıyan C.Y. (45) idaresindeki 61 J 1244 plakalı midibüs, Reşadiye-Aybastı kara yolu Karataş köyü yakınlarında, S.Ş. (34) yönetimindeki Baydarlı Belediyesine ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada midibüsteki M.B. (11), S.E.B. (8), Ü.D. (57) ve B.S. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


