Geri kayan tır sitenin duvarına çarpıp refüjde asılı kaldı

00:3225/05/2026, Pazartesi
DHA
Kontrolden çıkan tır, refüjde asılı halde kaldı.
İstanbul’da yokuş çıkarken geri kaymaya başlayan palet yüklü TIR, önce bir sitenin duvarına çarptı ardından refüjde asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. TIR’ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EFS 131 plakalı palet yüklü TIR, yokuş yukarı çıkmaya başladı. Işıklarda duran TIR şoförü, yeniden hareket ettiği sırada araç bir anda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR önce bir sitenin duvarına çarptı, ardından refüjde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Refüjde asılı kalan TIR’ın kurtarılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.



