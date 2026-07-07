İstanbul'da kamyon ve servis çarpıştı yolun sakinliği faciayı önledi
13:52, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 15:28, 07/07/2026, Salı
DHA
Ekipler, yola saçılan kumun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.
Arnavutköy'de kum yüklü hafriyat kamyonu, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne arkadan çarparak devrildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışı Çatalca istikameti Tayakadın yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü 34 EJE 141 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında park halinde bulunan 34 NLP 458 plakalı VIP taşımacılık yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kumlar yola saçıldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan kazada yaralanan olmazken, ekipler, yola saçılan kumun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.
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