İstanbul'da kamyon ve servis çarpıştı yolun sakinliği faciayı önledi

Tel Aviv-Amman hattında su anlaşmazlığı: Alternatif plan üzerine çalışılıyor

İsrail basınının haberine göre Tel Aviv yönetimi, 1994 tarihli Vadi Araba Anlaşması'na dayanan ve Ürdün’e ucuz fiyata su temin edilmesini sağlayan kritik anlaşmayı uzatmama kararı aldı. İsrailli üst düzey bir yetkili, mevcut şartlarda anlaşmanın imzalanmasının beklenmediğini ve bu durumun Amman'da büyük bir öfkeye yol açabileceğini belirtirken, Ürdün yönetiminin su güvenliğini korumak adına alternatif bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi.