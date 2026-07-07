Kurgu kazalarla 200 milyonluk sigorta vurgunu

Kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini dolandırarak yaklaşık 200 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MASAK verileri ve kaza dosyalarını inceleyerek şüphelilerin örgütlü şekilde sahte trafik kazaları düzenlediğini belirledi. Şüphelilerin, kamera bulunmayan noktalarda araçları kaza yapmış gibi konumlandırıp fotoğraflarını çektikleri, kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenledikleri ve onarım işlemlerinin ardından sigorta şirketlerinden tazminat talep ettikleri tespit edildi. Ödeme yapılmaması halinde ise tahkim, dava ve icra süreçlerini devreye soktukları belirlendi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmada, örgüt lideri olduğu değerlendirilen E.G. ile yöneticilerden Ç.İ. ve avukat A.A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 200 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Dosyada 240 şüpheli tespit edilirken, 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı, sigorta poliçesi, vekaletname, temlikname, ibraname, farklı kişilere ait kimlik belgeleri ile çeşitli evrak ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.