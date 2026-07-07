TÜGVA Yaz Okulu 81 ilde 550 bin başvuruyla başladı
04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen Yaz Okulu programı, Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 550 bin başvuruyla başladı. TÜGVA'nın Yaz Okulu programının ilk gününde gerçekleştirilen programın ardından öğrenciler, okul bahçesinde kurulan eğlence parkurlarında vakit geçirdi.
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