CHP’de ayrılık ağustosa kaldı

CHP’de temmuz ayında beklenen ayrılık sürecinin ağustos ayına ertelendiği konuşuluyor. Parti kulislerinde, yeni siyasi oluşum hazırlıklarının devam ettiği ancak ayrılık kararının temmuz yerine ağustosta hayata geçirileceği değerlendiriliyor. Özgür Özel cephesinden verilen mesajlara göre 20 ve 24 Temmuz tarihleri, yeni partinin kurulacağı günler değil, yargı sürecine bağlı olarak izlenecek kritik eşikler olacak.

YARGITAY KARARI BEKLENECEK

Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’a kadar Yargıtay’dan bir karar çıkmaması hâlinde yeni parti hazırlıkları hız kazanacak. Eğer 24 Temmuz’a kadar CHP Genel Merkezi kurultay takvimini ilan etmezse yeni adımlar atılacak. Özel’e yakın isimler, mutlak butlan kararı nedeniyle son kurultayların hukuken geçersiz sayıldığı ve partinin seçimlere katılımına ilişkin hukuki risklerin doğabileceği iddiasını gündeme taşıyarak yeni siyasi oluşum için düğmeye basacak. CHP kulislerinde, Özgür Özel’in partiden ayrılma konusunda temkinli davrandığı değerlendirmesi yapılıyor. Özel’in, birlikte hareket ettiği milletvekillerinin tamamının olası bir ayrılıkta kendisiyle hareket etmeyeceğini düşündüğü belirtiliyor. Parti içinde kendisine destek veren bazı milletvekillerinin kamuoyu baskısı nedeniyle mevcut tutumlarını sürdürdüğü, yeni parti kararı alınması hâlinde ise farklı tercihler yapabilecekleri konuşuluyor.

CHP’NİN BÖLÜNMESİNE RAZI DEĞİLİZ

Kulislerde, ağustos ayında yeni siyasi oluşumun resmen kurulması ve ilk aşamada TBMM’de grup oluşturabilmek için yaklaşık 20 milletvekilinin CHP’den istifa ederek bu oluşuma katılmasının planlandığı ifade ediliyor. Aynı senaryoda, Özgür Özel’in ise bir süre daha CHP’de kalarak süreci içeriden takip edebileceği öne sürülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bölünme ihtimaline karşı, “Arkadaşlarımızın partide kalmasını istiyoruz. CHP’nin bölünmesine razı değiliz” mesajını vermeyi sürdürüyor.

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