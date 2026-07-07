Pusulabet’çilere yasa dışı bahis baskını
04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Milyarlarca lira kayıt dışı paranın döndüğü yasa dışı bahis şebekelerine geçit yok.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. 4 milyar 891 milyon 884 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Teknik ve fiziki takip ile elde edilen deliller doğrultusunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Muğla'da dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, elebaşının da aralarında bulunduğu 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Başlıklar :yasa dışı bahisOperasyonPusulabet
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