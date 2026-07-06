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İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

09:306/07/2026, Pazartesi
IHA
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10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor
10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

İstanbul ve Muğla’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 9 kişi gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takip ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine iştirak ettikleri tespit edilen toplam 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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