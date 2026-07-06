İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takip ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine iştirak ettikleri tespit edilen toplam 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.