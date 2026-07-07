İhraç kararları haftaya
CHP’de disiplin süreci devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Mahir Polat başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.
Yaklaşık bir saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle disipline sevk edilen 7 eski il başkanı ile eski yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk’ün tedbir kararına yaptıkları itirazlar ele alındı.
İTİRAZLARA OY BİRLİĞİYLE RET
Kurul, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve eski yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk’ün yanı sıra eski Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, eski Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, eski Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, eski Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, eski Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, eski Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve eski Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan’ın tedbir kararlarına yönelik itirazlarını oy birliğiyle reddetti. Böylece söz konusu isimler hakkındaki tedbir kararı yürürlükte kalırken, kesin ihraç taleplerine ilişkin dosyaların 13 Temmuz’da yapılacak CHP YDK toplantısında karara bağlanması bekleniyor.
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