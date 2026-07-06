CHP'nin yeni kahramanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklanan stand-up'çı Deniz Göktaş'a destekte birleşti. Grup Başkanı Özel, CHP’nin adeta yeni kahramanına dönüşen Göktaş’ı görmek için dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Cezaevi önünde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, daha sonra cezaevine girdi. Burada Göktaş ile yaklaşık 30 dakika görüşme gerçekleştiren Özel, ardından cezaevinden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu da adliyeye giderek Göktaş’a destek ziyaretinde bulunmuştu. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Kısa bir süre Deniz Bey ile görüştüm. Morali yerinde. Bu zor durumu atlatacağına da yürekten inanıyorum. Ama şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim, bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenen sanatçılardır. Deniz Bey'in tutuklanmasını asla doğru bulmuyoruz. Siz onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir, demokrasiye, insan haklarına zarar verir. Kendisi burada özgürce düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı korumak hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullanmıştı.