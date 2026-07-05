Beker’in kardeşine ‘örgüt’ gözaltısı

2023 seçimlerinde İYİ Parti’den TBMM’ye girip ardından CHP’ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP’den istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Beker, “CHP’de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hâkim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim” İfadelerini kullandı. Beker’in istifa kararının, kardeşi Özay Beker’in gözaltına alınmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.