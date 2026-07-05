Beker’in kardeşine ‘örgüt’ gözaltısı

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP’nin en tartışmalı isimlerinden birisi olan CHP Milletvekili Adnan Beker’in kardeşi Özay Beker, İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şüpheliler Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama” suçlarından dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada 4 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.
MAL VARLIKLARI İNCELEMEDE
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri tamamlanmış, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”
CHP’den istifa etti
- 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den TBMM’ye girip ardından CHP’ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP’den istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Beker, “CHP’de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hâkim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim” İfadelerini kullandı. Beker’in istifa kararının, kardeşi Özay Beker’in gözaltına alınmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.