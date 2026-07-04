AK Partili Çelebi'den CHP'ye gönderme: Atatürk'ü rakı bardaklarına değil füzelere yazıyoruz

"Tarih bize şunu defalarca gösterdi: Güçlü değilseniz haklı olmanız yetmez, sesiniz duyulmaz, sözünüz geçmez. Bedelini milletçe ödediğimiz acı tecrübeler yaşadık. Türkiye, son yirmi yılda makus talihi değiştirme mücadelesi verdi, savunma sanayiinde devrim gerçekleştirdi. Çünkü savunma sanayii sadece teknolojik bir sıçrama değil milletin kendi kaderine yeniden hâkim olma mücadelesidir. Bakın, dün neredeydik, bugün neredeyiz?