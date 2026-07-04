Tarımda tarihi rekor: 83,2 milyar dolara ulaştı

"Tarımda tarihi rekor. Türkiye küresel ligde zirvede. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporuna göre, tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu’nun bereketi, Türkiye’nin gücü olmaya devam edecek"