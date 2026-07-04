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Tarımda tarihi rekor: 83,2 milyar dolara ulaştı

Tarımda tarihi rekor: 83,2 milyar dolara ulaştı

10:154/07/2026, Cumartesi
IHA
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Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporuna göre, Türkiye’nin tarımsal hasılası 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Bakan Yumaklı "Anadolu’nun bereketi, Türkiye’nin gücü olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye, tarımsal hasılada yeni bir rekor kırdı. Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
’nın yaptığı açıklamalara göre Türkiye’nin tarımsal hasılası 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı.

"Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Tarımda tarihi rekor. Türkiye küresel ligde zirvede. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporuna göre, tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu’nun bereketi, Türkiye’nin gücü olmaya devam edecek"
ifadelerini kullandı.


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