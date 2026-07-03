İş arkadaşlarını bıçaklayan sanığa 18 yıl 4 ay hapis

Sanık avukatı sanık Z.B’nin rahatsızlığına dikkat çekerek Adli Tıp Genel Kurulu’ndan rapor alınmasını talep etti. Sanık Z.B., olayın yaşandığı gün aklının yerinde olmadığını ve olanlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.