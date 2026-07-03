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Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar: Birinci parti belli oldu CHP'nin oyları bölündü

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar: Birinci parti belli oldu CHP'nin oyları bölündü

16:103/07/2026, Cuma
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Son kamuoyu araştırmalarına göre seçmen eğilimlerinde AK Parti ilk sıradaki yerini koruyor. Son seçim anketinde katılımcılara, mevcut parti tercihleriyle birlikte "Özgür Özel'in kuracağı bir parti" seçeneği de yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 34,4'ü tercihini AK Parti'den yana kullanırken, "Özgür Özel'in partisi" seçeneğini destekleyenlerin oranı yüzde 18,7 olarak ölçüldü.

Erken seçim tartışmalarının gündemdeki yerini koruduğu süreçte araştırma şirketleri kamuoyunun siyasi eğilimlerini ölçmeye devam ediyor. Son olarak
PİAR Araştırma
tarafından gerçekleştirilen Temmuz 2026 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı.

Araştırmada katılımcılara,
"Bu pazar genel seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?"
sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti, yüzde 34,4'lük destek oranıyla ilk sırada yer aldı.

"Özgür Özel'in kuracağı parti" seçeneği dikkat çekti


Araştırmada mevcut partilerin yanı sıra
"Özgür Özel'in kuracağı parti"
seçeneği de yer aldı. Bu seçeneği tercih edenlerin oranı yüzde 18,7 olarak ölçüldü.

CHP üçüncü sırada


Ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 13,2 oldu. Bu sonuçla CHP üçüncü sırada yer aldı.


MHP ve DEM Parti'nin oy oranı


Araştırmaya göre MHP'nin oy oranı yüzde 9,4 olarak ölçülürken, DEM Parti'yi tercih edenlerin oranı yüzde 8,9 seviyesinde gerçekleşti.


Diğer partiler arasında İYİ Parti yüzde 5,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,8, Zafer Partisi ise yüzde 3,2 destek aldı. Ankette
"diğer partiler"
seçeneğinin toplam oranı da yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

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