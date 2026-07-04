Bina yıkılınca tarih fışkırdı: Şehrin göbeğinde gizemli yeraltı koridorları bulundu





Sivillerin korunması amacıyla inşa edildi





Girişin açığa çıkmasıyla, bölgede yer alan diğer havalandırma bacaları ve girişlerle bağlantılı yer altı yapısı olduğu görüldü. Sığınak olduğu belirlenen yapının ilk incelemede 2’nci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943-1944 yıllarında, olası hava saldırıları ve savaş koşullarına karşı sivillerin korunması amacıyla dönemin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından inşa edildiği düşünülüyor.