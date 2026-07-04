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Bina yıkılınca tarih fışkırdı: Şehrin göbeğinde gizemli yeraltı koridorları bulundu

Bina yıkılınca tarih fışkırdı: Şehrin göbeğinde gizemli yeraltı koridorları bulundu

09:464/07/2026, Cumartesi
DHA
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Zonguldak'ta yıkımı devam eden Vakıflar İş Hanı'nın altında, 2. Dünya Savaşı döneminde sivilleri korumak amacıyla yapıldığı değerlendirilen yaklaşık 83 yıllık yer altı sığınağı ortaya çıktı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun incelemeye aldığı yapının tescillenmesi halinde, bölgedeki inşaat süreci yeniden değerlendirilebilecek.

Zonguldak'ta yıkımı süren Vakıflar İş Hanı'nın altında, 2’nci Dünya Savaşı yıllarında sivilleri korumak amacıyla inşa edildiği düşünülen sığınak gün yüzüne çıktı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 83 yıllık olduğu tahmin edilen yapıyı incelemeye aldı.Kent merkezinde Madenci Anıtı karşısında bulunan Vakıflar İş Hanı'nın yıkımı sırasında, uzun yıllardır kapalı durumda bulunan bir giriş ortaya çıktı. 


Sivillerin korunması amacıyla inşa edildi


Girişin açığa çıkmasıyla, bölgede yer alan diğer havalandırma bacaları ve girişlerle bağlantılı yer altı yapısı olduğu görüldü. Sığınak olduğu belirlenen yapının ilk incelemede 2’nci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943-1944 yıllarında, olası hava saldırıları ve savaş koşullarına karşı sivillerin korunması amacıyla dönemin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından inşa edildiği düşünülüyor. 

Yapının bölgede yapılan binalar nedeniyle girişlerinin kapanması sonrası yıllar içinde görünmez hale geldiği öğrenildi.Teknik değerlendirmelere göre sığınak yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yer altı koridor sisteminden oluşuyor. 

Yeni Cami yakınındaki giriş ile çarşı içerisindeki diğer baca ağzı arasında yaklaşık 50 metrelik bağlantı koridoru bulunduğu, giriş kesitlerinin ise yaklaşık 18 metrekare olduğu belirtildi. 

 Yer altındaki ana galerilere bağlı odaların da bulunduğu ifade edildi. Yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan yapının korunması amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları alanda inceleme yaptı. İncelemelerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun da yer aldı. Kurul tarafından yapının tarihsel, mimari ve kültürel özellikleri değerlendirilerek tescile uygun olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanacağı bildirildi. 

Sığınağın kültür varlığı olarak tescillenmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında alandaki uygulamaların yeniden değerlendirilmesi, devam eden inşaat sürecinin durdurulması ya da koruma esaslarına göre yeniden planlanması gündeme gelebilecek.

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