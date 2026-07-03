Tunceli’de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada, araçlardaki Ali İhsan Kandil (52), İ.Ç.K. (13), A.R.K. (13), Ö.T.K. (18), K.M. (48) ile A.Ç. (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali İhsan Kandil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kandil’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.