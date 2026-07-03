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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye peş peşe müjdeler: Kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye peş peşe müjdeler: Kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

15:403/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'nda konuştu. Erdoğan, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarımda verimin arttığını belirterek, arpa ve buğday başta olmak üzere birçok üründe bu yıl rekor beklendiğini ifade etti. Çiftçilere peş peşe müjdeleri açıklayan Erdoğan, "Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 20 yıla kadar vade ile öz kaynak aramadan çok daha güçlü finansman kaynağı sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Sevgili çiftçi kardeşlerim Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Toprağı koruyan tarım binlerce yıllık tecrübemizdir.

Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Ne ekersen onu biçersin sözü hafızamıza boşuna kazılmamıştır.

Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için önemlidir. Hayatidir yeri doldurulamaz. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti olan Türk varislerin başında değerli çiftçilerimiz vardır.

Geçen yıl sektöre verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise 930 milyar lira.

Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.

Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. Haziran ihraç rakamlarımız açıklandı.

Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz.

"Kredi limitleri artırıldı"

Tarım noktasında kadın ve genç kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyona çıkarıyoruz. 10 yıla kadar vade ile kredi garanti fonu ile çok daha güçlü finansman sunacağız.

Atıl durumda durumda bulunan et besi işletmelerini üretime katıyoruz. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan kredilerle üreticilerin yanında olacağız.

Çiftçilerimizi kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz.

Küçük baş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyük baş hayvancılıkta ise 3 milyona çıkarıyoruz.





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