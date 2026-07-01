Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şehre daha hızlı tren ve şehir hastanesi yapılması için talimat verdi

Hızlı tren projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade eden Tüfenkci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in süreci takip ettiğini aktardı.







