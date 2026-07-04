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İstanbullular dikkat: Saat 19.00'dan itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Saat 19.00'dan itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak

09:264/07/2026, Cumartesi
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilecek "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde bazı güzergâhlarda trafik düzenlemesine gidilecek. Organizasyon kapsamında saat 19.00'dan itibaren belirli yollar araç trafiğine kapatılacak.

Sarıyer'de gerçekleştirilecek
"Gece Maratonu Yol Koşusu"
nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koşu nedeniyle 4-5 Temmuz'da Sarıyer'de kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.


Buna göre, 4 Temmuz Cumartesi saat 19.00'dan etkinliğin sona ermesine kadar Bahçeköy, Meserburnu, Piyasa, Haydar Aliyev, Mısır, Hacı Ali Paşa, Raif Bey, Hacı Osman Bayırı, Demokrasi Şehitleri, Çayırbaşı caddeleriyle Çayırbaşı Taksim Yolu araç trafiğine kapalı olacak.



Ayrıca Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları da trafiğe kapatılacak.


Alternatif güzergahlar neresi


Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi kullanılabilecek.



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