Adnan Beker CHP'den istifa etti

Ankara Milletvekili Adnan Beker.
CHP'de ayrılıklar sürüyor. Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti üyeliğinden istifa etti.
BAĞIMSIZ KALACAK
BAĞIMSIZ KALACAK
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker,
"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim"
dedi.
"Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum"
ifadeleriyle istifasını kamuoyuna duyuran Beker, yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.
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