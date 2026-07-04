Özel: Beni kov Kılıçdaroğlu: Sen git

CHP'de yargı süreci kadar parti içindeki güç mücadelesi de belirleyici olmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel arasında gerilim yükselirken, taraflar bundan sonraki süreç için tamamen farklı bir yol haritası izlemeyi planladı.





ÇİFT BAŞLI GÖRÜNTÜ ZARAR VERİYOR

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, parti içinde "iki başlı" görüntünün uzun süre devam etmesinin CHP'ye zarar vereceği görüşünü savunuyor. Bu nedenle Özel ve ekibinin kendi iradeleriyle görevlerinden çekilerek partiden ayrılmasının en doğru yöntem olacağı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu cephesinden bir isim, "Özel'in doğrudan ihracı partideki gerilimi daha da artıracaktır. Bunun yerine yeni partinin kurulması ve rızalarıyla istifalarını vermeleri iki taraf içinde en doğrusu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.





MÜCADELE ETMEDEN CHP'Yİ BIRAKMAM

Özgür Özel cephesinde ise tablo farklı. Kulislerde konuşulanlara göre Özel, CHP'nin tarihi ve siyasi ağırlığı nedeniyle partiyi kendi isteğiyle bırakmayı düşünmüyor. Yakın çevresine, "CHP mücadele edilmeden bırakılacak bir parti değil. Bu parti hepimizin siyasi mücadelesinin adresidir" görüşünü dile getirdiği ifade edilen Özel'in, mücadelesini parti çatısı altında sürdürmek istediği belirtiliyor.





İHRAÇ EDİLMESİNİ BEKLEYECEK

Özel, kendi isteğiyle CHP'den ayrılmayı planlamıyor. Bu nedenle partiyle ilişiğinin ancak disiplin süreci ve ihraç kararıyla kesilebileceği değerlendiriliyor. Özel'e yakın isimler de "CHP'den ayrılan taraf olmayacağız" görüşünü dile getiriyor. Özel ve ekibinin Meclis grubundaki çoğunluklarına güvenerek, 20 milletvekili ile ayrı bir grup oluşturması ve alternatif partilerden birinin de bu seçenek üzerinden akması bekleniyor. Özel'in geri kalan destekçileriyle de halen çoğunlukta kalacağı görüşünü taşıdığı ve bu yüzünden Grup Başkanlığı'nı kendi elinde tutarak mücadele edeceği öngörülüyor.





YARGI KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Her iki cephe de gözünü yargı sürecine çevirmiş durumda. Kılıçdaroğlu kanadı hukuki sürecin tamamlanmasını beklerken, Özel cephesi ise mutlak butlan kararının üst yargıda değişebileceği beklentisini koruyor. Ancak kulislerde, yargı sürecinin uzaması halinde CHP'deki liderlik mücadelesinin disiplin süreçleri ve olası ihraç kararları üzerinden daha da sertleşeceği konuşuluyor.



