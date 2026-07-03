Yeni parti Silivri'de şekillenecek

Özel, Sivas’ın ardından Kastamonu ve Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulunacağı, il ve ilçe örgütleriyle bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını değerlendireceği belirtildi. Parti kurmayları, saha programlarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade ediyor.

5 TEMMUZ'DA GÖRÜŞECEK

Sürecin en kritik durağını ise 5 Temmuz Pazar günü yapılacak Silivri Cezaevi ziyareti oluşturacak. Özel'in burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Görüşmede, bir süredir kulislerde konuşulan yeni parti hazırlıklarının tüm yönleriyle ele alınacağı belirtiliyor.

ANA GÜNDEM YENİ PARTİ

Özel ile İmamoğlu, yeni partinin yol haritası, kuruluş takvimi, ismi, örgütlenme modeli ve kamuoyuna yönelik siyasi strateji üzerinde değerlendirmelerde bulunacak. İki ismin, mevcut siyasi tablo ve izlenecek yol konusunda ortak bir çerçeve oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor. Öte yandan Özel'in, gelecek hafta görülecek Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki duruşmasını da takip edeceği öğrenildi. Parti kaynakları, hem saha çalışmalarının hem de Silivri'deki temasların yeni siyasi oluşuma ilişkin hazırlık sürecinin önemli aşamalarından biri olacağını değerlendiriyor.







