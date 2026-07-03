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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız Türkiye vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız Türkiye vurgusu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına 2 Temmuz olayları ile Başbağlar Katliamı'nı anarak başlayan Kılıçdaroğlu, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğini belirterek Türkiye'nin bu süreçte kendi stratejik rotasını oluşturması gerektiğini ifade etti. "Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, dış politika anlayışlarının merkezinde ulusal çıkarların ve devlet aklının bulunduğunu dile getirdi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışma konusu olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye NATO'nun güçlü bir müttefikidir. Ancak NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Rusya ve Çin ile de konuşur ancak hiçbir gücün yörüngesine girmez" ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede Türkiye'nin sadece Doğu Avrupa merkezli güvenlik yaklaşımına değil, Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terörle mücadele, düzensiz göç, enerji, gıda ve su güvenliği başlıklarına da dikkat çekmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'ya "kurucu bir dil" ile yaklaşmasının önemine işaret etti. Dış politikanın güçlü devlet kurumlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hukuk devleti, ekonomik istikrar, üretim kapasitesi ve güçlü diplomasi olmadan Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisinin sınırlanacağını söyledi.


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