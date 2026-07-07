Suç büyüten operasyona hukuk freni

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği polisleri, fuhuşa aracılık yaptığı iddia edilen K.K. isimli kişiyi müşteri gibi aradı. K.K. telefonda şehir dışında olduğunu belirterek, polisleri T.D. isimli şahsa yönlendirdi. T.D., polislerle anlaştığı üzere bir otelin önüne iki kadın getirdi. Normal şartlarda polislerin bu aşamada operasyonu bitirip şüphelileri yakalaması gerekiyordu. Ancak polisler bunun yerine, “Başka kadınlar da bulabilir misin” diyerek T.D.'den dört kadın daha istedi. T.D. otele dört kadın daha getirdiğinde, polisler polis kimliklerini göstererek şahısları gözaltına aldı. Bu olayın ardından mahkemeye çıkarılan T.D.'ye, ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan hapis ve para cezası verildi. Üstelik polis fazladan kadın istediği için “mağdur sayısı” artmış, T.D.'nin aldığı ceza da buna bağlı olarak katlanmıştı. Cezası kesinleşen T.D., polisin kendisine tuzak kurduğunu belirterek AYM'ye başvurdu.

AYM OLAY GÜNÜNÜ MERCEK ALTINA ALDI

AYM dosyayı inceledi. T.D.'nin “adil yargılanma hakkının” elinden alındığına karar verdi. AYM kararında, "Polislerin bir suçu araştırmak için kimliğini gizleyerek 'gizli soruşturmacı' olarak görev yapabilmesi için mutlaka bir hâkimden onay kararı alması gerekiyor. Bu olayda polisler kendi başlarına hareket etmiş ve yasal bir izin almamıştı. Polisin asıl görevi suç işlenmesini durdurmak. Bu olayda polisler pasif kalıp sadece olanı biteni izlemek yerine, şüpheliden ısrarla 'dört kadın daha' isteyerek onu aktif bir şekilde suça teşvik etmişti. Devletin görevlileri, vatandaşların daha büyük bir suç işlemesi için onlara zemin hazırlayamaz ve kışkırtıcı ajanlık (tuzak) kuramaz. Böyle bir tuzakla elde edilen deliller mahkemede kanıt olarak kullanılamaz" denildi. Yüksek Mahkeme, kurulan bu tuzakla elde edilen kanıtların hukuka aykırı olduğunu belirterek, verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti. Dosya tekrar mahkemeye gönderildi.

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