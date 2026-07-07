AYM 'FETÖ’cü Çiçek TV izlesin’ dedi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan Çiçek, 10 yıldır Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Yerel mahkemece ceza verilmiş ancak kararı henüz kesinleşmemiş olan Çiçek, 5 Haziran 2017'de Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından "tehlikeli tutuklu" grubuna dahil edildi. Bu karar doğrultusunda Çiçek'in radyo ve televizyon yayınlarını izlemesi kısıtlandı. Çiçek, 2021 yılında İnfaz Hakimliği’ne başvurarak kararın üzerinden 4 yıl geçtiğini ve durumunun yeniden değerlendirilmesini talep etti. Hakimlik Çiçek'i haklı bulsa da savcılığın itirazı üzerine Batı 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi başvuruyu kesin olarak reddetti. Bunun üzerine Çiçek, konuyu AYM'ye taşıdı.

FETÖ'CÜ LEHİNE 'MASUMİYET' KARARI

AYM, 2017'deki yayın kısıtlama kararının gerekçesinde yer alan ifadeleri mercek altına alındı. "FETÖ mensubu", "örgütünden ayrılmadığı" ve "örgütlü diğer tutuklular ile birlikte hareket ettiği" şeklindeki ifadeleri Anayasa'ya aykırı bulundu. AYM, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan ve "aktif örgüt üyesi" gibi kesin ve peşin hükümlü değerlendirmeler yapılmasının, masumiyet karinesini ihlal ettiğine karar verdi. AYM, tehlikeli tutuklu statüsü nedeniyle getirilen radyo ve televizyon yasağı gibi kısıtlamaların özel hayata saygı hakkının ihlal ettiğine hükmetti. AYM, yeniden yargılama yapılması amacıyla dosyayı mahkemeye gönderdi.

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