FETÖ’yü KHK’lılar omuzladı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kararlı operasyonlarla bitme noktasına getirilen FETÖ’nün, KHK’lıları merkeze alan bir yapılanmayla yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul’da örgütün güncel yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla adı geçen 50 kişiden 35’ini KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ’cüler oluşturdu.

50 ŞÜPHELİDEN 35’İ İHRAÇLIK

İstanbul Eyüpsultan’da bir merkezini karargaha çeviren FETÖ’nün güncel yapılanması ile ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 50 şüpheli hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianame, yeniden toparlanmaya çalışan örgütün omurgasını KHK ile kamudan ihraç edilen öğretmenler üzerine kurduğunu ortaya koydu. Dava açılan 50 şüphelinin 35’ini, 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan 672 Sayılı Kanun’la kamu görevinden ihraç edilen FETÖ’cüler oluşturdu.

İSTANBUL SORUMLUSU KHK’LI

İddianameye göre çoğunluğu eğitim yapılanmasında faaliyet yürüten KHK’lılara örgüt içerisinde önemli görevler verildi. Örneğin, hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Muhammet Öçal, örgütün İstanbul sorumlularından biriydi. KHK’lı Muhammet Fetullah İri’nin en az 29 ByLock kullanıcısı ile irtibatı tespit edilirken, “Kamil” kod adlı Serbülent Algı ile Tahir Adak, bir dönem “sohbet abiliği” yaptı. Ümit Kaplan da Diyarbakır’da eğitim gören komiser yardımcısı kursu öğrencilerinin grup sohbetçisiydi.

PARA TRAFİĞİ KHK’LIDAN SORULUR

672 No’lu KHK ile ihraç edilen Mesut Yılmaz, iddianameye göre Esenler sorumlusu. KHK’lı Ahmet Yıldız Eyüpsultan’da düzenlenen örgüt toplantılarına defalarca katılırken, İsmail Ayan’ın örgüt üyeleriyle yoğun para trafiği dikkat çekici. Örgütün Gaziosmanpaşa yapılanmasının sorumlusu da Recep Erdem. Öğretmenlikten ihraç edilen Tuncay Taşlı, örgütün yurt dışından gelen parasının dağıtılmasına eşlik eden istasyonlardan birisi. Ali Akçay ise akademili mezunlara ders yapan mahrem yapının içinde yer alan eski bir örgütçü.

HEPSİ TOPLANTIDAYDI

Örgüte müzahir ailelere yapılan yardımların başında, memurluktan atılan Mustafa Tekmek bulunuyor. KHK’lı Halil Çolak, Osman Gümüş, Ayşegül Atar, Mesut Orhan, Akın Kastelli, Adem Akyazıcı, Hidayet Tosun, Yıldıray Uysal, Hasan Karataş, Ahmet Toprak, Murat Demir, Ergin Eriş, Doğan Erdem, Erhan Şenal, Murat Kayaoğlu, Murat Karapınar, Mehmet Galip Demirbaş, Mustafa Kulp, İbrahim Ünlü, Aydın Arslan ve Hüseyin Akköse de örgütün güncel toplantılarında boy gösterdi.











