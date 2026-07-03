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35 FETÖ'cünün ağırlaştırılmış müebbeti kesinleşti

35 FETÖ'cünün ağırlaştırılmış müebbeti kesinleşti

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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15 Temmuz sanıkları.
15 Temmuz sanıkları.

Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eylemlerine ilişkin davada temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 35 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile çok sayıda mahkûmiyet ve 125 sanık hakkındaki beraat kararlarını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Nisan 2021'de karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini bitirdi.

DARBE BİLDİRİSİNİ OKUTAN YARBAYA MÜEBBET

Buna göre, aralarında TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in de bulunduğu 35 sanığa "anayasal düzeni ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının onanmasına hükmedildi. Daire, "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" kapsamında 82 sanığa 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 aya kadar verilen süreli hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı. Bu sanıklardan 23'ü hakkında, 46 mağdura yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu kapsamında verilen mahkûmiyet hükümleri de onandı.

125 SANIĞIN BERATİNE ONAMA

Genelkurmay Çatı Davası’nda "anayasal düzeni ihlal" suçundan 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a "kişiyi hürriyetini yoksun kılma" ve 5 kişiye yönelik "yaralama" suçlarından verilen 61 yıl 6 ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı. Aralarında erlerin de bulunduğu 125 sanık hakkında verilen beraat kararları da onandı. Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris'e gitmek için yola çıkan eski Yarbay Emin Güven ile mahkumiyetine hükmedilen başka bir sanığın yargılama aşamasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşürülmesine karar verildi.



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