35 FETÖ'cünün ağırlaştırılmış müebbeti kesinleşti

Buna göre, aralarında TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in de bulunduğu 35 sanığa "anayasal düzeni ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının onanmasına hükmedildi. Daire, "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" kapsamında 82 sanığa 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 aya kadar verilen süreli hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı. Bu sanıklardan 23'ü hakkında, 46 mağdura yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu kapsamında verilen mahkûmiyet hükümleri de onandı.