42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Kars’ta yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin; "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 39, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 7, "Dolandırıcılık" suçundan 2, "Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 1, "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 1 ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 1 olmak üzere toplam 51 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi.