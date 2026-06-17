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Muğla'da FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

Muğla'da FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

23:1017/06/2026, Çarşamba
AA
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Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. (Foto: Arşiv)
Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. (Foto: Arşiv)

Muğla'da, FETÖ'ye üyelik suçundan hakkında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi ve firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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