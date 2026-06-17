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Milas'ta silah kaçakçılığı: 3 şüpheli tutuklandı

Milas'ta silah kaçakçılığı: 3 şüpheli tutuklandı

22:5717/06/2026, Çarşamba
AA
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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

3 kişi gözaltına alındı

Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 16 şarjör ve 500 fişek ele geçirildi.

Operasyonda K.M, M.B.M. ve B.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Muğla
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#Silah Kaçakçılığı
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