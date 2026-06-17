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Bodrum’da peş peşe açılan ateşte yoldan geçen vatandaş yaralandı

Bodrum’da peş peşe açılan ateşte yoldan geçen vatandaş yaralandı

22:2517/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bodrum’da sokak ortasında rastgele ateş açan M.Y. tutuklandı
Bodrum’da sokak ortasında rastgele ateş açan M.Y. tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında peş peşe ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan M.Y., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi’nde iddiaya göre M.Y., silahla çevreye peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sırasında bölgede bulunan B.Ö., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Y.’yi suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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