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54 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon: 258 şüpheli yakalandı

54 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon: 258 şüpheli yakalandı

17:3017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
DHA
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Suç örgütü propagandasına büyük baskın.
Suç örgütü propagandasına büyük baskın.

İçişleri Bakanlığı, 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçilik ve suç örgütlerini övücü içerik paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların suç ve suçluyla mücadele kapsamında eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
, "54 ilde bugün ‘sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan’ şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi"
denildi.


#İçişleri Bakanlığı
#sosyal medya
#Provokasyon
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