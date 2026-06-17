24 ilde 32 suç örgütüne operasyon: 197 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum ve Manisa'da; Silah kaçakçılığı yaptıkları, -Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sakarya ve Sinop’ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Antalya ve Konya'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, -Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Mersin'de; Baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Elâzığ’da; "Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Osmaniye'de; Tütün kaçakçılığı yaptıkları, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; Tefecilik yaptıkları tespit edildi.