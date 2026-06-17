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24 ilde 32 suç örgütüne operasyon: 197 şüpheli tutuklandı

24 ilde 32 suç örgütüne operasyon: 197 şüpheli tutuklandı

10:4317/06/2026, Çarşamba
DHA
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24 ilde organize suç örgütlerine operasyon
24 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 197'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı operasyonlara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şunlara yer verildi:

24 ilde 32 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 197'si tutuklandı. 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum ve Manisa'da; Silah kaçakçılığı yaptıkları, -Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sakarya ve Sinop’ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Antalya ve Konya'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, -Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Mersin'de; Baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Elâzığ’da; "Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Osmaniye'de; Tütün kaçakçılığı yaptıkları, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; Tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 21 Milyar 944 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.




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