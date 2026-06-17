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Elazığ merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

17:4517/06/2026, Çarşamba
DHA
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Elazığ

Elazığ merkezli 3 ilde kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, yüksek kredi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, yüksek miktarda kredi kullanımı vaadiyle mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15 Haziran'da Elazığ merkezli Ankara ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 sim kart, 6 cep telefonu, 519 bin 245 TL ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






#Elazığ
#Dolandırıcılık
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