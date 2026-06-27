Hemzemin geçitte yük treni kazası: Hafif ticari araca çarptı

Elazığ'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treni, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından hemzemin geçitte "Geçit arızalıdır, kontrollü geçiniz" uyarı levhasının bulunması dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte H.A. idaresindeki 23 AH 187 plakalı hafif ticari araca yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
"Geçit arızalıdır, kontrollü geçiniz" uyarısı
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, hemzemin geçitte "Geçit arızalıdır, kontrollü geçiniz" uyarı yazısının bulunduğu görüldü.