Zeytinlik alanda görünce hemen ihbar ettiler: Gizemli yapının sırrı çözüldü

Sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı’nın "Tensio" eserini Seydikemer’e yerleştirmesinin nedeninin bölgenin tarihi ve coğrafi konumu olduğu öğrenildi. Kazancı’nın hazırladığı tanıtım metinlerinde, Fethiye-Seydikemer havzasının tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktalarından biri olarak görüldüğü, antik dönemlerden bu yana bilim, felsefe ve kültürel etkileşimin önemli merkezleri arasında yer aldığı vurgulanıyor.