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Zeytinlik alanda görünce hemen ihbar ettiler: Gizemli yapının sırrı çözüldü

Zeytinlik alanda görünce hemen ihbar ettiler: Gizemli yapının sırrı çözüldü

18:1716/06/2026, Salı
IHA
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Muğla'da zeytinlikteki merak uyandıran yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı.
Muğla'da zeytinlikteki merak uyandıran yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’nde bir zeytin bahçesinde bulunan dev yapı, vatandaşlar arasında merak ve tedirginliğe neden olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda yapının herhangi bir güvenlik riski taşımadığı, bir sanat eseri olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İsveç-Türk vatandaşı filozof, sanatçı ve yazar Engo Fikret Engin Kazancı tarafından tasarlanan ve "Tensio" adı verilen sanat eserinin yapımına 2025 yılında başlandı
. Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olan eser, sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal’a ait araziye yerleştirildi.
Bölgede daha önce ne amaçla yapıldığı bilinmeyen dev yapı, vatandaşların dikkatini çekmiş ve çeşitli iddialara konu olmuştu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu yapı tamamen sanatsal amaçlarla inşa edildi.
Sanat eseri niteliğindeki "Tensio"nun mimarı ve tasarımcısı Engo Fikret Engin Kazancı’nın, eseri
2026 yılının Ağustos ayında
düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtacağı öğrenildi.
Sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı’nın "Tensio" eserini Seydikemer’e yerleştirmesinin nedeninin bölgenin tarihi ve coğrafi konumu olduğu öğrenildi. Kazancı’nın hazırladığı tanıtım metinlerinde, Fethiye-Seydikemer havzasının tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktalarından biri olarak görüldüğü, antik dönemlerden bu yana bilim, felsefe ve kültürel etkileşimin önemli merkezleri arasında yer aldığı vurgulanıyor.

Sanatçının bu nedenle eserini büyük şehirler yerine doğayla iç içe olan Seydikemer’de konumlandırmayı tercih ettiği, bölgeyi gelecekte kültür, sanat ve düşünce alanında dikkat çeken bir merkez olarak değerlendirdiği belirtiliyor.


#Muğla
#Sanat eseri
#Seydikemer
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