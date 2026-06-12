Endülüs mirasının izinde: Hâne İslam Sanatları Sergisi Madrid’de

Sanatseverlerle buluşmak için Türkiye sınırlarını aşan Albayrak Grubu, yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına İslam sanatları eserlerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl İslam sanatı ile çıktığı yurt dışı yolculuğunda Paris’in ardından dünyanın köklü kültür başkentlerinden Madrid’e uzanan Albayrak, 11 Haziran Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle Madrid Yunus Emre Enstitüsü’nde sanatseverleri ağırladı. Törene Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Madrid Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Coşgun, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, “Hat sanatı, bizim kadim sanatlarımızdan biridir. Albayrak Grubu ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bu sergiyi hayata geçiriyor olmak bana ayrıca mutluluk, onur ve gurur veriyor. Çünkü bütün eserleri gezdiğinizde, her birinin ardında büyük bir emek, derin bir kadim bilgi ve büyük bir sabır olduğunu görüyorsunuz. Bunu takdir etmemek elde değil” sözleriyle sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın Kültür Başkentlerine yolculuk

Albayrak Grubu’nun İslam Sanatları ile 12 yıllık serüveni, 4 kıta ve onlarca ülkede karşılık bulmaya devam ediyor. Tunus’tan İngiltere’ye, Tanzanya’dan Özbekistan’a uzanan bu yolculuk, 12. yılında önce sanatın kalbinin attığı şehirlerden Paris’e, ardından da İspanya’nın başkenti Madrid’e ulaştı. Hâne, Türkiye içinde İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Trabzon gibi köklü şehirlere misafir olurken; yurt dışında da dünyanın kültür ve sanat başkentlerini birer birer dolaşarak İslam sanatının evrensel dilini farklı coğrafyalara taşıyor. Paris’in ardından Madrid’e uzanan rota, serginin yalnızca bir mekânda sergilenmekle kalmayıp, kültürler arası bir köprü kurma misyonunu da sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Serginin açılışında kültürel sorumluluğun yeni bağlar kurduğuna dair bir konuşma gerçekleştiren Abdullah Hanönü, “İslam Sanatları ile 12. yılımızın ilk yurt dışı durağı Paris’ti. Bugün Madrid’de, o yolculuğun bir başka durağındayız. Ama biz her durağı bir gönül bağı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın pek çok coğrafyasını gezerken hissettiğimiz gibi” ifadelerinde bulundu.

İslam Sanatları Madrid'de

Madrid’in İslam sanatıyla buluşması, aslında şehrin kuruluşuna uzanan eski bir tanışıklığın tazelenmesi olarak dikkat çekti. Bugün İspanya’nın başkenti olan Madrid, 9. yüzyılda Kurtuba Emiri I. Muhammed döneminde “Mayrit” adıyla bir Endülüs hisarı olarak kurulmuş; adını dahi bu köklü mirastan almıştır. Yaklaşık 700 yıl boyunca İber Yarımadası’nda süren Endülüs medeniyetinin izleri bugün şehrin kalbindeki Milli Arkeoloji Müzesi’nde, Kurtuba Camii’ne ait başlıklardan Elhamra Sarayı’na ait kandillere uzanan geniş bir koleksiyonla yaşatılıyor. Hâne’nin Madrid’de sergilenmesi; köklerin ve ortak hafızanın sanat yoluyla yeniden hatırlanması anlamını da taşıdı.

K ültürün Buluşma Noktası: Madrid Yunus Emre Enstitüsü

Hâne İslam Sanatları Sergisi’ne ev sahipliği yapan Madrid Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü ve sanatını İspanya’da geniş kitlelerle buluşturan canlı bir kültür merkezi olarak öne çıkıyor. Türk okçuluğu tanıtımlarından Türk edebiyatı okumalarına, kısa film festivallerinden çeşitli sanat etkinliklerine kadar zengin bir programı sürdüren Enstitü; iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya düzenli olarak katkı sunuyor.

Sergiye ev sahipliği yapan Madrid Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Coşgun, “Bugün Madrid Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Hâne İslam Sanatları Sergisi’ne ev sahipliği yapıyoruz. İslam medeniyetinin estetik ve zarafet dolu tecrübesini Madrid’de sanatseverlerle paylaşıyoruz. Elbette yalnızca sanatsal bir birikimi değil, aynı zamanda İslam medeniyetinin barış, hoşgörü ve adalet merkezli yaklaşımını da sanatseverlerin dikkatine sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Köklü estetik farklı coğrafyalarda

Türkiye’nin kültürel mirasını koruyan ve dünyaya tanıtan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yürüttüğü uluslararası iş birlikleri ve dünyanın en büyük kültür organizasyonlarından birine imza atan vizyonuyla, turizmin sanat ve kültür boyutuna önemli bir katma değer sağlıyor. Hâne İslam Sanatları Sergisi’nin Madrid yolculuğunda da destek veren Bakanlık; geleneksel İslam sanatlarının sınırların ötesine taşınmasına, Türkiye’nin köklü estetik birikiminin farklı coğrafyalarda görünür kılınmasına katkı sunuyor. Bu destek, kültürün diplomasinin en sahici dillerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.











