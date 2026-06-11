Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Üç Harem Sergisi Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

Üç Harem Sergisi Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

15:2011/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
“Üç Harem: Mekke Medine Kudüs” Fotoğraf ve Dijital Sanat Sergisi
“Üç Harem: Mekke Medine Kudüs” Fotoğraf ve Dijital Sanat Sergisi

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’un, İslam dünyasının üç mukaddes şehrini konu alan “Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs” Fotoğraf ve Dijital Sanat Sergisi, Başakşehir’de açıldı. Serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in kültürün, sanatın ve maneviyatın birlikte yaşandığı bir şehir hâline geldiğini vurguladı.

Usta Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun’un otuz yılı aşkın sanat hayatının birikimi Başakşehir’de “Üç Harem” sergisi ile taçlandırıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ev sahipliğinde açılan sergiye; Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Feti Ahmet Balin, Engin Uzun, ailesi ve çok sayıda sanatçı ile sanatsever katıldı.

“Türkiye’de örneği olmayan bir sergi alanı”

Serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bu serginin yalnızca içeriğiyle değil, sunum biçimiyle de dikkat çektiğini belirtti. Başkan Kartoğlu,

“Biraz sonra belki de Türkiye’de örneği olmayan bir alanı gezeceğiz. Klasik sergi salonumuzun yanında dijital bir sergi salonumuz da var. Fotoğraflarını seyrettiğiniz mekânları yan tarafta hareketli hâlde bulacaksınız. Gerçekten çok farklı bir duygu yaşayacağız.”
dedi.
“Başakşehir’de güçlü bir kültür-sanat ruhu var”

Başkan Kartoğlu, Başakşehir’in yalnızca modern şehircilikle değil, kültür, sanat ve maneviyatla da güç kazandığını vurgulayarak,

“Güzel şehirler üretmek önemlidir ama daha önemlisi, o şehrin içinde yaşayan insanları mutlu kılmaktır. Bu da sadece binalarla olmaz. O şehrin bir ruhu olmalı. O ruhu oluşturacak olan da kültür, sanat ve maneviyattır.”
ifadelerini kullandı.
Kartoğlu,
“Bu güzellikleri sadece binalarda değil; şehrin her köşesinde, kültürüyle, sanatıyla yaşayan bir atmosfer içinde görmek istiyoruz. Çok şükür Başakşehir’imiz kültürün ve sanatın güçlü yaşandığı bir şehir hâline geldi.”
dedi.
Mahir Ünal: “Başakşehir’de Cumhurbaşkanımızın duasını hatırladım”

Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da konuşmasında serginin taşıdığı manevi atmosfere dikkat çekti. Ünal,

“İnsanın ruhunun hissettiği ortamlar, iklimler vardır. Engin kardeşimiz bunu bize yaşattı. Samimiyetiyle, tesiriyle bunu hissettirdi.”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça kullandığı bir duayı hatırlatan Ünal,
“Cumhurbaşkanımızın çok sevdiğim bir duası vardır. Bir şey hoşuna gittiğinde ‘Allah tesirini halk etsin’ der. Çünkü Allah bir şeyin tesirini halk etmediği zaman, yaptığımız işlerin bir kıymeti kalmaz. Bugün burada o tesiri, o samimiyeti ve sahiciliği hep birlikte hissediyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Başakşehir Belediyesinin bu tür çalışmalara ev sahipliği yapmasının kıymetine de değinen Ünal,
“Başakşehir dendiğinde her seferinde gayretiyle, çabasıyla ve samimiyetiyle öne çıkan bir belediyecilik anlayışı görüyoruz. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapması da bunun önemli bir göstergesi.”
diye konuştu.
Engin Uzun’un ilk kişisel sergisi Başakşehir’de

“Üç Harem”, Engin Uzun’un 30 yılı aşkın sanat birikiminin ürünü olan ilk kişisel fotoğraf ve dijital sanat sergisi olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar başarılı fotoğraf çalışmaları ve dijital projeleriyle tanınan sanatçı, bu sergide Mekke, Medine ve Kudüs’ü aynı anlatı içinde buluşturuyor.

Sergi, ziyaretçilere yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda İslam medeniyetinin üç önemli merkezini tarihî, manevi ve estetik yönleriyle yeniden düşünme imkânı da veriyor.

Aynı temaya iki farklı sergi deneyimi

Serginin ilk bölümünde, Engin Uzun’un Mekke, Medine ve Kudüs’te çektiği fotoğraflar Şehir Sanat Galeride sanatseverlerle buluşuyor. İslam medeniyetinin üç önemli merkezini konu alan eserler, ziyaretçileri bu şehirlerin tarihî ve manevi atmosferiyle baş başa bırakıyor.

Serginin ikinci bölümünde ise Şehir Sanat Dijital Sergi Alanında farklı bir deneyim sunuluyor. Mekke, Medine ve Kudüs’ün geçmişten günümüze değişimini yansıtan fotoğraflar, yapay zekâ desteğiyle hareketlendirilerek dijital video eserlerine dönüştürüldü. Böylece ziyaretçiler, aynı temayı hem klasik fotoğraf diliyle hem de dijital sanat imkânlarıyla deneyimleme fırsatı buluyor.

Fotoğraf, dijital sanat ve müziği aynı anlatı içinde buluşturan sergide, Engin Uzun’un bestelerinden yapay zekâ desteğiyle hazırlanan ve sergiyle aynı adı taşıyan albümde yer alan eserler de ziyaretçilere eşlik ediyor. Bu yönüyle “Üç Harem”, klasik fotoğraf sergiciliğini dijital sanat, müzik ve yeni teknolojilerle buluşturan özgün bir çalışma olarak öne çıkıyor.

İslam medeniyetinin üç mukaddes şehrini hem klasik hem dijital sanat diliyle bir araya getiren “Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs” Fotoğraf ve Dijital Sanat Sergisi, Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edilebilir.



#Engin Uzun
#Fotoğrafçı
#Üç Harem
#Başakşehir
#Yasin Kartoğlu
#Başakşehir Belediye Başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı erkek isimleri: Kuran'da geçen dini erkek isimleri ve anlamları