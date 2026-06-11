Üç Harem Sergisi Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’un, İslam dünyasının üç mukaddes şehrini konu alan “Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs” Fotoğraf ve Dijital Sanat Sergisi, Başakşehir’de açıldı. Serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in kültürün, sanatın ve maneviyatın birlikte yaşandığı bir şehir hâline geldiğini vurguladı.
Usta Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun’un otuz yılı aşkın sanat hayatının birikimi Başakşehir’de “Üç Harem” sergisi ile taçlandırıldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ev sahipliğinde açılan sergiye; Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Feti Ahmet Balin, Engin Uzun, ailesi ve çok sayıda sanatçı ile sanatsever katıldı.
“Türkiye’de örneği olmayan bir sergi alanı”
Serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bu serginin yalnızca içeriğiyle değil, sunum biçimiyle de dikkat çektiğini belirtti. Başkan Kartoğlu,
“Başakşehir’de güçlü bir kültür-sanat ruhu var”
Başkan Kartoğlu, Başakşehir’in yalnızca modern şehircilikle değil, kültür, sanat ve maneviyatla da güç kazandığını vurgulayarak,
Mahir Ünal: “Başakşehir’de Cumhurbaşkanımızın duasını hatırladım”
Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da konuşmasında serginin taşıdığı manevi atmosfere dikkat çekti. Ünal,
Engin Uzun’un ilk kişisel sergisi Başakşehir’de
“Üç Harem”, Engin Uzun’un 30 yılı aşkın sanat birikiminin ürünü olan ilk kişisel fotoğraf ve dijital sanat sergisi olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar başarılı fotoğraf çalışmaları ve dijital projeleriyle tanınan sanatçı, bu sergide Mekke, Medine ve Kudüs’ü aynı anlatı içinde buluşturuyor.
Sergi, ziyaretçilere yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda İslam medeniyetinin üç önemli merkezini tarihî, manevi ve estetik yönleriyle yeniden düşünme imkânı da veriyor.
Aynı temaya iki farklı sergi deneyimi
Serginin ilk bölümünde, Engin Uzun’un Mekke, Medine ve Kudüs’te çektiği fotoğraflar Şehir Sanat Galeride sanatseverlerle buluşuyor. İslam medeniyetinin üç önemli merkezini konu alan eserler, ziyaretçileri bu şehirlerin tarihî ve manevi atmosferiyle baş başa bırakıyor.
Serginin ikinci bölümünde ise Şehir Sanat Dijital Sergi Alanında farklı bir deneyim sunuluyor. Mekke, Medine ve Kudüs’ün geçmişten günümüze değişimini yansıtan fotoğraflar, yapay zekâ desteğiyle hareketlendirilerek dijital video eserlerine dönüştürüldü. Böylece ziyaretçiler, aynı temayı hem klasik fotoğraf diliyle hem de dijital sanat imkânlarıyla deneyimleme fırsatı buluyor.
Fotoğraf, dijital sanat ve müziği aynı anlatı içinde buluşturan sergide, Engin Uzun’un bestelerinden yapay zekâ desteğiyle hazırlanan ve sergiyle aynı adı taşıyan albümde yer alan eserler de ziyaretçilere eşlik ediyor. Bu yönüyle “Üç Harem”, klasik fotoğraf sergiciliğini dijital sanat, müzik ve yeni teknolojilerle buluşturan özgün bir çalışma olarak öne çıkıyor.
İslam medeniyetinin üç mukaddes şehrini hem klasik hem dijital sanat diliyle bir araya getiren “Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs” Fotoğraf ve Dijital Sanat Sergisi, Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edilebilir.