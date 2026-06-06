Albayrak’ın köklü izler bıraktığı Hâne Sergisi Trabzon’da sanatseverlerle buluştu

Albayrak Grubu’nun 12 yıldır titizlikle sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri, bu yıl Hâne temasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Tophane-i Âmire’deki açılış programının ardından yalnızca bir ay içinde 100.000’e yakın misafiri ağırlayan Hâne, Şanlıurfa ve Mersin duraklarının ardından bu kez Trabzon’a misafir oldu. Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Hâne İslam Sanatları Sergisi, 6 Haziran Cumartesi günü Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırladı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Birinci, hattat Sami Naddah ve İbrahim Şengül katıldı.

Sergiyi değerlendiren Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin, “Trabzon Limanı olarak, Albayrak Grubu’nun bu köklü şehirde yıllardır sürdürdüğü emeğin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hâne sergisinin tam da bizim evimiz saydığımız Trabzon’a gelmesi, limancılıkta attığımız ilk adımın bu topraklara ne denli kök saldığını bir kez daha hatırlattı. Albayrak Grubu’nun sanata ve kültüre verdiği bu kesintisiz destek, bir limanın yalnızca yük değil; aynı zamanda değer, hafıza ve medeniyet taşıdığını da gösteriyor” açıklamalarında bulundu.

Tarihin içinde bir sanat yuvası: Trabzon güzel sanatlar galerisi

Hâne İslam Sanatları Sergisi’ne ev sahipliği yapan Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi, şehrin tarihî kalbi Ortahisar’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren köklü bir sanat mekânı olarak dikkat çekiyor. Resim, heykel ve görsel sanatların çeşitli dallarında düzenlediği sergilerle Trabzon’un kültürel hayatına yıllardır soluk veren galeri; yetenekli sanatçıları desteklemeyi, plastik sanat zevkini yaymayı ve sanatseverleri çağdaş ve geleneksel sanatın eserleriyle buluşturmayı ilke ediniyor.

Şehrin tarihî dokusuyla iç içe geçmiş mekânda, geleneksel İslam sanatlarının inceliklerini yansıtan Hâne sergisinin yer alması; mekânın ruhuyla serginin temasını aynı potada birleştirdi. Yüzyılların birikimini taşıyan bir şehrin sanat yuvasında, “ev” ve “aidiyet” temalı eserler, ziyaretçilere hem estetik hem de manevi bir deneyim sundu.

Hâne’nin kendi evine yolculuğu: Trabzon Limanı

Trabzon, Albayrak Grubu için yalnızca bir sergi durağı değil; köklerin atıldığı, ilk adımların atıldığı bir “ev” niteliği taşıyor. Orta Koridor’un stratejik noktasında, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan modern İpek Yolu üzerinde konumlanan ve çoklu taşıma modelleriyle hızlı lojistik çözümler sunan Trabzon Limanı, 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmıştı. Grubun limancılık sektörüne attığı bu ilk adım; bugün Somali, Gine, Azerbaycan, Kongo, Gambiya ve Ekvator Ginesi’ne uzanan uluslararası bir liman ağına dönüşen büyük yolculuğun başlangıç noktası oldu.

Bu sebeple Hâne’nin Trabzon’a misafir olması, sıradan bir ziyaretten öte bir anlam taşıdı. Evin; aidiyetin, kökenin ve nesiller arası bağın mekânı olduğunu anlatan serginin, Albayrak Grubu’nun kökeninde yer alan şehre misafir olması, temanın kendisini hayatın içinde görünür kıldı. Hâne, bu kez kelime anlamını aşarak, bir markanın kendi evine, kendi köklerine dönüşünün sembolü hâline geldi.

Sergi ziyaret bilgileri