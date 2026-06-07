‘Hane Sergisi’ Trabzon’da

Daha önce Şanlıurfa ve Mersin’de yoğun ilgi gören sergi, bu kez Albayrak Grubu’nun köklü bağlarının bulunduğu Trabzon’da kapılarını açtı. 6 Haziran Cumartesi günü (dün) Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi, “yuva”, “aidiyet” ve “kökler” temaları etrafında şekillenen eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin katıldı. Trabzon Limanı olarak, Albayrak Grubu’nun Trabzon’da yıllardır sürdürdüğü emeğin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin, “Hâne sergisinin tam da bizim evimiz saydığımız Trabzon’a gelmesi, limancılıkta attığımız ilk adımın bu topraklara ne denli kök saldığını bir kez daha hatırlattı. Albayrak Grubu’nun sanata ve kültüre verdiği bu kesintisiz destek, bir limanın yalnızca yük değil; aynı zamanda değer, hafıza ve medeniyet taşıdığını da gösteriyor” dedi.