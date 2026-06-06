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Kastamonu'da klasik araçlar vatandaşların beğenisine sunuldu

Kastamonu'da klasik araçlar vatandaşların beğenisine sunuldu

22:196/06/2026, Cumartesi
G: 7/06/2026, Pazar
AA
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Kastamonu’da 50’den fazla aracın katılımıyla klasik araç sergisi düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Klasik 37 Otomobil Kulübü işbirliğinde düzenlenen program kapsamında klasik araçlar şehir merkezinde tur attı.


Daha sonra Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı'na getirilen araçlar, burada sıralı şekilde park edilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar araçları inceleyerek fotoğraf çektirdi.


Kastamonu Klasik 37 Otomobil Kulübü Başkanı Ulaş Yazar, gazetecilere, Kastamonu'da etkinliği düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kentte ender bulunan araçlar olduğunu belirten Yazar, "Üyeleri tek tek gezerek, büyüğüyle küçüğüyle, marka model ayırmaksızın hepsiyle bağ kurduk. Kulüp olarak 55-60 üyemiz var. Sergi alanında yaklaşık 55 üyemiz bulunuyor. Yerli, yabancı, Amerikan tarzı araçlarımız var." dedi.



Yazar, insanların sevebileceği, geleceğe hatıra bırakabileceği, kötü alışkanlıklara sahip olmayacağı öz güvenle hatıra bırakmak istediklerini dile getirerek, "Burada çocuklarımıza, yaşlılarımıza, gençlerimize ve bu araçlarla anısı olan herkese hatıra bırakmak amacıyla sergi mahiyetinde bir şey düzenlemek istedik." ifadesini kullandı.



Klasik otomobiliyle sergiye katılan Furkan Duman ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Emeği geçenlere teşekkür eden Duman, "Buraya 1973 model, neredeyse babamla aynı yaşta bir Murat 124 ile katıldım. Bugün gerçekten etkinliğe yoğun katılım olduğunu gördük." diye konuştu.

Behçet Demir de klasik araç sevdasının kendilerine dedesinden geldiğini vurgulayarak, "Bunlarla mutlu oluyoruz. Belli saatte toplandık arkadaşlarla. Konvoy eşliğinde buraya, etkinlik alanına geldik. Burası aslında insanları geçmişe götürüyor. Eski anıları da tazeliyor. Atalarımızdan kalan mirası bizden sonraki nesillerimize aktarabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.



Furkan Kalkan ise 70'ler ve 80'lere ilgisi olduğuna işaret ederek, "Klasik araçlara, klasik giyime, 70’ler, 80’ler arabesk müziğine, sanatçılarımıza olan ilgimden dolayı buraya geldim. Günümüzün hızlı değişen kültürü karşısında klasiklere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için bir değer, bir kültür." dedi.



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