Kastamonu'da klasik araçlar vatandaşların beğenisine sunuldu

Furkan Kalkan ise 70'ler ve 80'lere ilgisi olduğuna işaret ederek, "Klasik araçlara, klasik giyime, 70’ler, 80’ler arabesk müziğine, sanatçılarımıza olan ilgimden dolayı buraya geldim. Günümüzün hızlı değişen kültürü karşısında klasiklere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için bir değer, bir kültür." dedi.







