Bişkek Film Festivali başladı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bişkek Film Festivali’nin açılış töreni öncesinde mavi halı geçidi yapıldı. “Amelie” ve “Coco Before Chanel” gibi filmlerdeki başrolleriyle tanınan Fransız oyuncu Audrey Tautou, 4. Bişkek Uluslararası Film Festivali’nde onur konuğu olarak yer aldı. Festival kapsamında yarışmaya Türkiye’den Sunay Terzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Bağlar, Kökler ve Tutkular” filmi de katılıyor. Festivalde İtalya, İran, Çin, Hindistan, Türkiye, Karadağ, Endonezya ve Yakutistan’ın yanı sıra Orta Asya ülkelerinden filmler izleyiciyle buluşacak.