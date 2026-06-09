Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Bişkek Film Festivali başladı

Bişkek Film Festivali başladı

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bişkek Film Festivali
Bişkek Film Festivali

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen 4. Bişkek Uluslararası Film Festivali, görkemli bir mavi halı geçidiyle başladı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bişkek Film Festivali’nin açılış töreni öncesinde mavi halı geçidi yapıldı. “Amelie” ve “Coco Before Chanel” gibi filmlerdeki başrolleriyle tanınan Fransız oyuncu Audrey Tautou, 4. Bişkek Uluslararası Film Festivali’nde onur konuğu olarak yer aldı. Festival kapsamında yarışmaya Türkiye’den Sunay Terzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Bağlar, Kökler ve Tutkular” filmi de katılıyor. Festivalde İtalya, İran, Çin, Hindistan, Türkiye, Karadağ, Endonezya ve Yakutistan’ın yanı sıra Orta Asya ülkelerinden filmler izleyiciyle buluşacak.



#Film
#Sinema
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? 2026 Dünya Kupası D Grubu fikstürü